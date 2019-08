Tchad : nominations dans des zones de défense et de sécurité

Le décret n° 1297 du 26 août 2019 porte nomination des officiers généraux et supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent, aux postes de responsabilité ci-après dans la zone de défense et de sécurité ci-après :



Zone de défense et de sécurité n°2 (Abéché)

Commandant de la zone : Mahamat Souleymane Ali

Commandant de la zone adjoint : Colonel Ousman Deby Anguire



Zone de défense et de sécurité n° 6 (Bardaï)

Commandant de la zone adjoint : Colonel Brahim Boukar



Zone de défense et de sécurité n° 10 (Am-Timan)

Commandant de la zone : Saleh Kone Chidi