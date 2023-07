Tchad : nommé DGA du FNDS, Bonheur Mortordé promet de donner toute son énergie

Le 5 juillet 2023, par le biais du décret n°1919, plusieurs personnalités ont été nommées à des postes de responsabilité, au sein du Fonds National de Développement des Statistiques (FNDS).



Au niveau de la direction générale, Mortordé Bonheur a été nommé directeur général adjoint. La direction de la communication accueille Mme Salama Ibni Oumar en tant que directrice et Karmel Ndimaye comme directeur adjoint. Enfin, la direction des études compte Cherif Abdoulaye Ahmat en tant que directeur adjoint.



Suite à sa nomination en tant que directeur général adjoint du FNDS, Bonheur Mortordé, juriste et écrivain, qui occupe également le poste de directeur de cabinet du ministre d'État et conseiller à la présidence de la République du Tchad, a exprimé sa réaction.



Il a souligné le privilège qui lui a été accordé, et au président de Transition, pour la confiance qui lui a été accordée. Il a également mis en avant le rôle essentiel de la jeunesse audacieuse, ambitieuse, républicaine et patriotique, dans la refondation du pays.



Bonheur Mortordé s'est engagé à mettre toute son énergie et son dévouement au service de sa nouvelle fonction. Il a également tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont adressé des conseils et des félicitations, reconnaissant leur soutien précieux dans cette nouvelle étape de sa carrière.



Vingt-quatre heures avant sa nomination, M. Mortordé a été président du comité d'organisation de la cérémonie de remerciement d'ex-condamnés et graciés du 20 octobre 2022 au président de Transition.