Tchad : non à la guéguerre entre les responsables du Syndicat des enseignants

Les querelles intestines, et non la guéguerre entre les responsables du syndicat des enseignants du Tchad. A quand finira-t-elle avec cela ? Car trop c’est trop.



En effet, la guéguerre entre le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) et le comité de crise devenu bureau provisoire du SET, est loin d’être décousue.



Ce 06 Août 2024 encore, le bureau provincial provisoire du Syndicat des Enseignants du Tchad, section du Moyen-Chari, a organisé à la permanence du SET, sise à l’école du centre, une conférence de presse relatif à la sortie médiatique du secrétaire provincial du SET, Madjiyengué Nangassal, la semaine dernière.



Devant la presse locale, le président du bureau provincial provisoire du SET, Solalta Yves, dit que le bureau provisoire du Syndicat des Enseignants du Tchad, section du Moyen-Chari, travaille avec les principes des textes de base et qualifie la conférence de presse de Madjiangué Nangassal, comme un cri de détresse.



« Nous regrettons les propos de Madjiangué, qualifiant les enseignants ayant pris leurs responsabilités en main comme des égarés. Si aujourd’hui ce Monsieur traite le Bureau provisoire provincial comme une personnalité qui manque de base juridique, nous lui répondons que même l’ancien bureau du SET a perdu sa base juridique, du fait qu’ils ont perdu leur légitimité depuis plus d’un an », a souligné Solalta Yves.



A la question des journalistes de savoir si cette année les cours commenceront tôt pour les élèves, Solalta Yves souligne que des dispositions sont déjà prises pour la rentrée scolaire 2024/2025. Toutefois, le Bureau provisoire exige la démission du secrétaire national du SET, et celui de la province du Moyen-Chai qui a déjà fait 15 ans à la tête du SET de la province.



Pour finir, le président du bureau provincial provisoire du SET, Solalta Yves demande à Madjiangué de faire preuve de sagesse, et de se retirer sagement, et de laisser la place à une nouvelle génération de syndicalistes. "Avant son départ, nous lui demandons le bilan de sa gestion de quinze ans, sinon nous serions dans l’obligation de nous plaindre devant les juridictions compétentes », a conclu Solalta Yves.