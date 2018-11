Tchad : "nos divergences ne doivent pas être des sources de divisions", Gouverneur du Ouaddaï

Le gouverneur de la région du Ouaddai, Ahmadou Fortey, a présidé mercredi 28 novembre, au centre culturel Foyer des jeunes, la journée de la prière pour la paix, la cohabitation et la concorde nationale. Placée sous le thème « ensemble sur les pas de la paix au-delà du passé pour une cohabitation pacifique », la journée est initiée par les différentes confessions religieuses pour renforcer la paix et l’unité nationale entre tous les tchadiens.



Cette journée a vu la participation des représentants des différentes confessions religieuses ainsi que de leurs fidèles. Ils ont émis le souhait que la paix puisse s'établir durablement et s'imprégner comme un comportement dans la vie quotidienne des tchadiens.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Ahmadou Fortey, a indiqué que cette journée de prière pour une cohabitation pacifique sera, pour les jeunes tchadiens qui vivent à Abéché, une opportunité d'échange et de dialogue. Il a appelé les représentants des différentes confessions religieuses à "prier le Bon Dieu pour que cette paix entre tous les fils du Tchad, chèrement acquise, soit conservée."



« Nos divergences ou notre appartenance religieuse ne doivent pas être pour nous des sources de divisions mais plutôt nous servir à bâtir fortement l’avenir de ce pays, comme le veut le président Idriss Déby », a martelé le gouverneur.



Pour sa part, le père Phillipe Edouard de l’église catholique de la ville d'Abéché a souligné que les tchadiens doivent préserver la paix pour contribuer au développement de leur pays.