Tchad : "notre forum a réussi", se félicite Mahamat Zene Bada

"Le forum a accepté qu'on supprime le caractère confessionnel du serment, le forum a accepté qu'on lève la limitation de mandat des élus, le forum a accepté de créer le poste de vice-président, le forum a accepté de créer le Sénat, de créer une institution spécifique aux chefs traditionnels, de ramener la Cour des comptes, etc"

Le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, s'est félicité dimanche de la conduite des travaux du 2ème Forum national inclusif, à quelques heures de la clôture de l'évènement. "Nous tous nous avons eu la patience d'écouter tout le monde", a dit Zene Bada. Selon lui, le forum a "écouté tout le monde".Estimant que c'est une "avancée", il a énuméré plusieurs résolutions du forum :Le chef de la majorité s'est dit d'accord avec le chef de l'opposition Romadoumngar Félix Nialbé pour le maintien de certaines institutions telles que le Conseil économique, social et culturel, et l'octroi de plus de moyens : "Si c'est la demande de l'opposition, nous accédons à cette demande, et il faut aussi mettre les moyens nécessaires".Les divergences politiques n'ont pas fait obstacle à une chaleureuse accolade entre Mahamat Zene Bada et Romadoumngar Félix Nialbé, assis côte-à-cote tout au long des assises.