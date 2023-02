Tchad : "notre mort vient de notre assiette", Laoukein Medard pointe les importations douteuses

Malheureusement, le Tchad continue à dépendre de l'importation de denrées alimentaires de pays voisins, sans garantie quant à la qualité de ces produits. Le ministre a en effet souligné qu'il n'y a pas de tests sur le riz et l'huile importés, alors même que ces produits peuvent être potentiellement nocifs pour la santé de la population.



L'objectif est donc de parvenir à une alimentation ordonnée et de qualité pour les Tchadiens. Pour y parvenir, le ministre a insisté sur la nécessité de mettre en place des laboratoires de contrôle au niveau des frontières pour garantir la qualité des produits importés.



Cette vision d'une autosuffisance alimentaire et nutritionnelle pour le Tchad est essentielle pour assurer la santé de la population et prévenir l'augmentation de la mortalité liée à une mauvaise alimentation. Il s'agit d'un objectif à long terme qui nécessite une réelle transformation agricole pour permettre au pays de se fournir en denrées alimentaires de qualité.