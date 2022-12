Tchad : "notre pays doit développer un savoir-faire compétitif", Patalet Geo

"Aucun résultat sportif n'est possible sans le respect du cahier des charges des contingences du sport et autres compétitions", a déclaré le ministre Patalet Geo.



Il a lancé un appel aux fédérations sportives et associations à vocation sportive pour permettre la relance du sport en s'appuyant sur des grandes compétitions : "les pouvoirs publics et les fédérations sportives doivent s'investir ensemble dans la recherche des pistes de solution les plus appropriées pour relancer notre sport, mettre en commun nos réflexions, ressources, énergies et savoir-faire".



Les jeux de la jeunesse, les jeux de la francophonie, les jeux africains en 2023 et les jeux olympiques de Paris en 2024 sont des compétitions que visent les sportifs tchadiens.



De l'avis de Patalet Geo, le Tchad "doit développer un savoir-faire compétitif pour se hisser dans le concert des nations". Il exhorte à la reprise des championnats locaux, provinciaux et nationaux.



Un accent sera mis sur la pratique du sport féminin qui peut atteindre un niveau continental voire mondial, relève Patalet Geo.