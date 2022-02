Tchad : "nous allons renforcer le Ouaddaï en moyens sécuritaires" (Ministre Sécurité)

Le ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam a répondu mercredi à une question d'Alwihda Info sur la prolifération d'armes à l'Est du Tchad malgré les opérations de désarmement. Il a mis en cause la porosité des frontières.



"Vous avez tout a fait raison. En 2019, il y a eu plus de 6000 armes qui ont été récupérées dans la province du Ouaddaï. D’où viennent ces armes ? C’est la question que vous devez vous poser", a souligné le ministre.



"Quand vous avez des frontières poreuses, la région partage ses frontières avec des pays que vous connaissez. Si nous faisons face à des frontières poreuses, nous aurons certainement ce problème de civils armés. Les forces de l’ordre ne ménageront aucun moyen pour désarmer et rétablir la quiétude dans la zone", a assuré Souleyman Abakar Adam.



Le ministre de la Sécurité publique annonce un renforcement des dispositifs sécuritaires. "Nous allons renforcer la province du Ouaddaï. Encore plus de moyens sécuritaires pour tenir ces engagements", a précisé Souleyman Abakar Adam.