Tchad : "nous avons assez de délinquants financiers dans ce pays"

Le bâtonnier Me Athanase Mbaigangnon s'est exprimé samedi aux assises du 2ème Forum national inclusif sur le thème de la réforme judiciaire. Il a formulé plusieurs propositions.



Il appelle à créer une police judiciaire spécialisée en matière financière. "Ça existe ailleurs, pourquoi pas chez nous", selon Me Athanase Mbaigangnon. Il souligne que "nous avons assez de délinquants financiers dans ce pays".



Me Athanase Mbaigangnon évoque des réformes qui sont attendues. "Nous, au niveau du barreau, nous attendons depuis 2013, l'adoption de notre Loi pour rendre efficace et performante notre profession. Le mode d'admission actuel ne répond pas aux critères d'objectivité", affirme-t-il.



Il ajoute qu'il y a "aujourd'hui sur le terrain des juges qui n'ont aucune culture du droit, qui sont devenus juges par la force des choses".



Me Athanase Mbaigangnon se réjouit de l'adoption de la Loi portant organisation de la fonction de notaire, et du processus d'adoption en cours de la Loi portant organisation du corps des notaires.