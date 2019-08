Tchad : "nous avons faim", 25 mois d'arriérés de salaire à la mairie de Moundou

Le maire trouvant la date fixée pour l'assemblée générale trop longue, "vu l'urgence de la situation", selon ses termes, a convoqué une autre rencontre avec les délégués d'arrondissement et quelques employés qui ont fait le déplacement.



Il a expliqué qu'il s'est rendu à N'Djamena pour des raisons de santé et qu'il "n'a pas eu le temps de chercher de l'argent". C'est seulement à son retour qu'il a entamé des démarches afin de réunir des fonds pour le paiement des salaires, selon des participants qui ont assisté à la rencontre.



Ce jeudi 8 août 2019, le personnel s'est donc réuni à l'appel des délégués. Après restitution, le personnel décide unanimement de continuer la grève sèche et illimitée. "Nous avons faim, 25 mois d'arriérés c'est trop", à lancé l'un des employés.



Il y a quelques mois, Nérolel Ndoukolé, en arrivant à la tête de la mairie de Moundou, a licencié 278 employés pour des raisons économiques, selon lui. Il a également justifié la mesure par souci de "résoudre le problème des salaires".



Pourtant, juste après ce licenciement, près d'une dizaine de nouvelles personnes ont été recrutées.