Tchad : « nous sommes pour un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable » (Dr Ali Haroun)

Participant au Dialogue national, Dr Ali Haroun privilégie un mandat de sept ans, renouvelable, pour le futur président de la République du Tchad.



« Il faut donner la chance à ce Conseil militaire de transition (CMT), pour qu'il continue à donner plus de stabilité et de sécurité. Nous sommes pour un mandat de 7 ans renouvelable, parce que notre pays n'est pas assez stable. Il faut un mandat de 7 ans, renouvelable, pour que les choses prennent pied », dit-il.



S'agissant du Premier ministre de Transition, pour le gouvernement de la seconde phase de la Transition, il estime qu'il doit être nommé par le président, plutôt que la plénière : « le pouvoir, c'est le pouvoir. Soit on lui donne le pouvoir, soit on ne lui donne pas ».



« J'étais contre Deby pendant 22 ans. J’étais avec les politico-militaires pendant 15 ans en France. Quand on donne trop d'importance aux politico-militaires, ça veut dire que vous êtes en train d'encourager l'opposition démocratique, pour sortir en rébellion. Il ne faut pas donner plus, pour encourager d'autres rébellions », réagit Dr Ali Haroun à la nouvelle proposition de composition du Conseil national de transition.