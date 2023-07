Tchad : nouveaux avantages pour les généraux à la retraite

L'arrêté n° 215, signé par le ministre des Armées, le général Daoud Yaya Brahim, prévoit notamment l'octroi d'un passeport diplomatique, d'une dotation mensuelle de 200 litres de gasoil et de trois agents de transmission.



D'autre part, l'arrêté n°61, signé par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, détaille d'autres avantages accordés aux généraux à la retraite. Ces avantages comprennent une pension alimentaire qui leur sera versée chaque fin de mois par la Caisse de retraite des militaires (CARMI), une prise en charge des soins médicaux, ainsi qu'une dotation d'un véhicule tous les quatre ans. De plus, des avantages familiaux seront également accordés.



Ces décisions font suite à l'admission à la retraite d'une centaine de généraux ces dernières semaines, soit pour limite d'âge, soit par anticipation. Cette situation constitue une première au Tchad et s'inscrit dans le cadre de la réforme des armées enclenchée depuis 2021, suite au décès du président Idriss Deby Itno.



Ces mesures visent à améliorer les conditions de vie et de transition des officiers généraux en retraite.