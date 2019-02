Tchad : nouvelles frappes françaises contre la colonne armée venue de Libye

Des avions de combat français ont de nouveau procédé à des frappes dans le nord-est du Tchad visant la colonne de pick-up lourdement armée venue de Libye contre laquelle Français et Tchadiens étaient déjà intervenus le week-end dernier, a annoncé mercredi l'état-major français des armées.



"Les autorités tchadiennes et françaises ont décidé de nouvelles frappes, conduites par des Mirage 2000 les 5 et 6 février", précise l'état-major français dans un communiqué, en précisant que "l’action des Mirage 2000, engagés depuis la base de N'Djamena, appuyés par un drone Reaper, a permis au total de mettre hors de combat une vingtaine de pick-up".