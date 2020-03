Tchad : offre de recrutement d'un ou une chargé(e) des affaires commerciales

La société First General Services recherche pour le compte du journal et média tchadien, Alwihda Info (www.alwihdainfo.com / www.alwihda.fr) à N'Djamena, un(e) chargé(e) des affaires commerciales pour une période contractuelle à durée déterminée de deux mois dont une période d’essai d’un mois dont la prise de poste est le plus tôt possible.



Le ou la chargé(e) des affaires commerciales -qui va renforcer l'équipe commerciale- devra exécuter les tâches et missions d'un agent commercial pour prospecter, négocier et conclure des contrats et annonces publicitaires pour le compte du journal Alwihda Info.



Cette mission inclut :



- la prise en charge et suivi de différents dossiers commerciaux en cours tant ceux exécutés que non exécutés ;

- la communication permanente et régulière avec le directeur commercial et le directeur général ;

- la négociation et la prospection de nouveaux contrats et annonces publicitaires avec les différents petits et grands annonceurs en fonction d'une nouvelle grille tarifaire flexible et avantageuse et d'une audience large et diversifiée ; et

- l'application des consignes éthiques et règlementation spécifique relatives à la prospection publicitaire.



Profil recherché :

- bonne maîtrise impérative du français tant à l’écrit qu’à l’oral ;

- fortes qualités de négociations commerciales et force de conviction ;

- bonne maîtrise de l'environnement commercial et parfaites qualités de communication ;

- être entreprenant et prendre des initiatives ;

- Avoir un réseau commercial ou être capable d'en construire un ;

- maîtrise des outils informatiques et outils de communication / réseaux sociaux ;

- attentif aux attentes du Directeur commercial, disponible, réactif et motivé.

- Avoir un moyen de circulation (indispensable).



Rémunération proposée :

- Rémunération mensuelle de : 70.000 FCFA + une commission légale et conventionnelle de 10% par publicité ou annonce publicitaire décrochée et conclue. Le contrat est renouvelable en fonction des résultats.

- Prise de poste : le plus tôt possible.



Contacts :

Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse e-mail suivante :

- samydmyd@gmail.com ;

- Contacter Alwihda Info en cas de difficulté.



L’expérience commerciale et votre capacité à décrocher des contrats et annonces publicitaires est importante pour nous, afin de prêter une attention particulière à votre candidature.



Les perspectives d’évolutions sont bien réelles. Vous participerez à des activités ayant un enjeu d'avenir très important.