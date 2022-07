Tchad : "on encaisse trop de buts", l'Olympic de Mao demande à la FTFA des entraineurs formés

En réaction d'après-match, l'entraineur de l'équipe de Mao s'explique après trois défaites consécutives en matchs de poules du championnat national de football.



"L'équipe n'est pas bien préparée. Il y a des problèmes dans leur zone, leurs entraineurs ne sont pas biens formés, c'est ça qui a causé le problème, on encaisse beaucoup de buts", indique-t-il.



Et d'ajouter : "on demande à la Fédération de faire une tournée et de former les entraineurs dans la région du Kanem et toutes les régions du Tchad".



L'Olympic de Mao est dernier au classement de la poule A, à l'issue de la quatrième journée.