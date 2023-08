Tchad : opération de salubrité et sensibilisation pour la paix à Abéché

Cette initiative est associée à une caravane de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble, en cette saison des pluies. La cérémonie de lancement a vu la participation du secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, du commandant de la zone N°2 du Ouaddaï, des délégués d'arrondissements et de certains chefs de service déconcentrés de l'État de la région.



L'objectif de cette campagne de citoyenneté menée par l'association Toumaï Abéché Info pour la paix est de contribuer à l'amélioration de la propreté de la cité tout en favorisant la paix et la cohésion sociale.



Le président de l'association Toumaï, Abakar Kabouch, souligne que cette action de citoyenneté vise à promouvoir la confiance et l'entente entre les militaires et les civils, en favorisant un brassage entre les deux parties. De son côté, le directeur du Centre Hospitalier Universitaire d'Abéché, Ousmane Ismail Arim, se réjouit de cette initiative qui soutient les efforts des responsables sanitaires pour travailler dans des conditions plus propices.



Le délégué du 7e arrondissement, Abdelkerim Moussa Issa, et le colonel Abdelkerim Hassan, représentant des forces de l'ordre et de sécurité, ont tous deux réaffirmé leur disponibilité à participer activement aux opérations de salubrité aux côtés des civils, dans l'intérêt de la société.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a salué l'initiative de l'association Toumaï Abéché Info pour cette opération de citoyenneté et s'est engagé à accompagner cette action pour en assurer le succès.



Plusieurs services du centre hospitalier universitaire ont été nettoyés, notamment le service de la chirurgie, de la médecine et de la pédiatrie.