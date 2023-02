Tchad : ouverture d'un centre de délivrance de titres sécurisés à Bongor

Le chef de mission, représentant le directeur général de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS), Souleymane Ali Rozi, a déclaré que l'agence s'était installée à Bongor pour être proche des usagers et des concitoyens de la province et de ses environs, et pour délivrer des titres sécurisés. Il a invité la population à se renseigner sur l'ouverture du centre et surtout sur la gratuité de la carte d'identité, conformément à la déclaration du chef de l'État.



Souleymane Ali Rozi a également rassuré la majorité de la population qui n'a pas reçu sa carte NNI lors d'une mission mobile d'enrôlement des titres sécurisés en juin 2022. Il a déclaré que leur cas sera traité en priorité pour chaque citoyen qui se présentera avec son reçu.



Le préfet du département de Mayo Boneye, représentant le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, a salué la décision d'installer une Agence Nationale des Titres Sécurisés à Bongor dans le cadre de la stratégie d'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil au Tchad. Il a attiré l'attention de la population sur la gratuité obligatoire de la carte d'identité pour tout citoyen pendant les 6 prochains mois, conformément à la déclaration du président de la transition, Mahamat Deby Itno.



Il est important de noter que seuls la carte d'identité et le permis de conduire sont gratuits. Le passeport et le permis de conduite gardent leur prix respectif de 60000 FCFA et 25000 FCFA.



Pour s'inscrire sur le registre et obtenir son NNI, les citoyens doivent fournir une copie de leur acte de naissance, un bordereau de paiement, un document justifiant leur profession pour les élèves, les fonctionnaires de l'État et les étudiants, deux photos d'identité en couleur, et les copies des cartes d'identité de trois témoins en parenté avec eux.