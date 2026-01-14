Tchad : ouverture de l'atelier d'optimisation des ressources de la sécurité sanitaire autour du PANSS 2025-2029

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a procédé hier à l’ouverture de l'atelier d'optimisation des ressources de la sécurité sanitaire autour du PANSS 2025-2029 au Tchad, dans un hôtel de la place.



C’était en présence du ministre de tutelle et de la représentante de l'OMS. L’atelier a lieu du 13 au 14 janvier 2026. Dans son allocution, la représentante de l’OMS au Tchad, Dr Blanche Anya, souligne que cette mesure est stratégique car elle renforce la gouvernance multisectorielle.



Les résultats du SPAR 2024 montrent un score global de 36 %, avec des points forts en laboratoire (70 %), mais des écarts importants en coordination RSI (27%), communication des risques (20 %), cadre d'urgence (33 %) et points d'entrée (27%). Ces données soulignent la nécessité d'investissements ciblés et d'une coordination renforcée.



Le financement du Pandemic Fund constitue une opportunité majeure, le Tchad bénéficie d'une subvention de 24,5 millions USD, pour renforcer la surveillance, les systèmes de laboratoire et les ressources humaines. L'OMS réaffirme son engagement à accompagner le Tchad dans la mise en œuvre du PANSS et des amendements du RSI.



Cet engagement se traduit par un appui technique ciblé pour renforcer les capacités identifiées comme prioritaires dans le SPAR, notamment la communication des risques, le cadre de gestion des urgences et les points d'entrée, à travers des actions concrètes de coaching opérationnel et de renforcement des compétences.



Dans son mot d'ouverture, le ministre ministère de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderahim, a rappelé que le renforcement du leadership de la Plateforme « One Health », dans la gouvernance du Règlement Sanitaire International (RSI), contribue ainsi à l'alignement des interventions nationales sur les standards internationaux, tout en consolidant durablement la sécurité sanitaire du Tchad, et la protection de la santé des populations.



Les évidences scientifiques nous rappellent avec force que plus de 60% des agents pathogènes responsables des maladies humaines sont d'origine animale, et que 75% des maladies infectieuses émergentes proviennent des animaux domestiques ou sauvages. Des maladies telles que la rage, la tuberculose, la grippe aviaire, la fièvre de la vallée du Rift, ou encore la dengue, illustrent clairement l'interdépendance étroite entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement.



'atelier vise précisément à optimiser et mobiliser les ressources disponibles, afin de contribuer efficacement au financement de la mise en œuvre du Plan d'Action Nationale de Sécurité Sanitaire 2026-2029.



Il constitue une opportunité stratégique, de renforcer la compréhension et l'adhésion des partenaires au mécanisme multisectoriel de coordination pour la préparation et la riposte aux épidémies ; aligner les interventions sur les priorités nationales du Règlement Sanitaire International; favoriser la complémentarité des ressources techniques et financières ; actualiser la cartographie des partenaires de la sécurité sanitaire et enfin ; établir un cadre de collaboration réaliste, structuré et durable entre l'État et ses partenaires.