Tchad : ouverture de la deuxième session extraordinaire du CNT

La cérémonie, tenue au Palais de la Démocratie dans le quartier Gassi, a vu la participation de nombreuses personnalités, dont le Premier Ministre, des présidents des grandes institutions de la République, des membres du gouvernement, et des représentants de la commune de N'Djamena.



Lors de la deuxième session extraordinaire 2024 du Conseil National de Transition, trois projets de loi organiques sont à l'ordre du jour : la composition du Parlement, le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités parlementaires ; la détermination du nombre, des dénominations et des limites territoriales des collectivités autonomes ; et les statuts des collectivités autonomes. Ces délibérations visent à renforcer les institutions prévues par la Constitution de la 5ème République.