Tchad : ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental

Le thème choisi pour cette deuxième session de l'année est "le changement de mentalité du citoyen pour la refondation du Tchad à l'ère de la 5e République".



Dans son discours, le Premier ministre Allamay Halina a souligné l'importance de cette vision politique du président Mahamat Idriss Déby Itno pour relever les défis sociaux, économiques, culturels et environnementaux.



Il a rappelé l'engagement du président à bâtir un "Tchad de son temps mais fidèle à ses ancêtres", un pays "joyeux, pacifique et admiré" au sein d'une Afrique unie et prospère.



Malgré ses importantes ressources, le Tchad peine à amorcer son développement socio-économique. Le conseil doit donc rechercher les causes de ce problème et trouver les solutions nécessaires.



Parmi les questions soulevées, figurent : comment changer les mentalités des citoyens ? L'incivisme est-il lié à l'éducation ou à la société ? La justice sociale est-elle l'affaire de l'État seul ?



Cette session se concentre sur le changement des mentalités des citoyens, considéré comme un enjeu clé pour la refondation du Tchad sous la 5e République.