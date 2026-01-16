Tchad : ouverture de la session budgétaire 2026 à Djara, au Kanem-Est

Le préfet du département du Kanem-Est, M. Abakar Abderahim Eriteiro, a présidé ce samedi la cérémonie d’ouverture de la session budgétaire de la commune de Djara pour l’exercice 2026. Le budget primitif a été arrêté à 83 118 624 FCFA, contre 64 193 859 FCFA pour l’année 2025. La session, marquée par un bilan positif de l’année écoulée, s’est déroulée en présence des autorités locales et des conseillers municipaux.



En ouvrant les travaux, le maire de la ville, M. Mahamat Abakar Abdraman, a présenté le rapport d’exécution de l’exercice 2025, tout en soulignant l’importance stratégique de cette session pour la planification des actions à venir.



Dans son intervention, le préfet, représentant l’autorité de tutelle, a salué la transparence de la gestion communale. Il a réaffirmé son soutien à l’équipe municipale et a encouragé les élus à poursuivre leurs efforts en faveur du développement local et de l’intérêt général.

