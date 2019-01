Tchad : ouverture de la session du Haut conseil des collectivités autonomes

La première session ordinaire du Haut conseil des collectivités autonomes et de la chefferie traditionnelle s'est ouverte hier au Palais du 15 janvier, à N'Djamena, en présence des 51 hauts conseillers. Le Président de la République a été représenté à cette cérémonie par le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, M. Mahamat Abali Salah. Le ministre a prononcé un discours au cours duquel il a rappelé les missions de l'institution.



La session qui dure 30 jours, permettra aux conseillers d'adopter le règlement intérieur et d’élaborer les textes de base de cette nouvelle institution.



Le Haut conseil a la possibilité de rendre des avis motivés, notamment sur les politiques d'aménagement du territoire, et de décentralisation. Il est également chargé du règlement non juridictionnel des conflits, et des questions de chefferies traditionnelles.