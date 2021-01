Tchad : ouverture des pré-congrès du MPS en province

Dans la province de la Tandjilé, l’ouverture du pré-congrès du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a eu lieu ce jeudi 28 janvier 2021. C'était au cours d'une cérémonie tenue au Centre de lecture et d’animation (CLAC) de Laï, en présence du gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo. Le 9ème pré-congrès extraordinaire organisé par le conseil exécutif du MPS de la Tandjilé a un seul ordre du jour : "l’investiture de leur candidat, le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle d'avril 2021".



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Oueina Teguirgue, a indiqué que ces assises se veulent un moment décisif pour l'avenir du Tchad en général, et pour la cause de la province de la Tandjilé en particulier.



Il ajoute que cette province, souvent oubliée est abandonnée à elle-même. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du conseil exécutif du MPS de la Tandjilé, Kimkil Adangran Benoît a déclaré que ce 9ème congrès doit interpeler tous les fils du pays de Toumaï à se donner la main et de s’unir autour du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, afin de construire le pays dans la paix, pour le bien-être de tous. C'est aussi l'occasion de cerner les maux qui entravent le développement socio-économique et politique de la province de la Tandjilé et de formuler les recommandations.



Unanimement, les militantes et militants du MPS de la Tandjilé réunis investissent donc le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, candidat du MPS à la présidentielle d'avril 2021. Par la même occasion, ils félicitent le fondateur du MPS, pour la lutte qu'il mène contre le terrorisme et le rôle considérable qu'il joue dans la résolution des conflits et pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région.