Tchad : ouverture des restaurants et marchés, une aubaine pour l'abattoir de Farcha

Le porte-parole du collectif du personnel de l'abattoir frigorifique de Farcha, Issa Ousman Sano, s'est félicité jeudi des mesures d'allègements annoncées la veille par les autorités, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Selon Issa Ousman Sano, "l'ouverture des restaurants et des marchés permettra à l'abattoir de revenir dans ses fonctions régaliennes. La population de N'Djamena et des environs vont se régaler avec de la viande bien fraiche et bien saine, vérifiée et contrôlée par le service vétérinaire."



Il est revenu sur les désagréments subis par le personnel de l'abattoir ces derniers temps, expliquant que la lutte du personnel s'est déclenchée suite à un malentendu entre l'abattoir frigorifique de Farcha et un soit disant groupe émirati. "Cela nous a paru très sombre et nous étions obligés de faire des démarches", a-t-il dit.