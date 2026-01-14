Tchad : ouverture des travaux de la 13ème revue annuelle du programme national d’éradication du ver de Guinée

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a lancé ce 15 janvier 2026 à N’Djamena, les travaux de la 13ème revue annuelle du programme national d’éradication du ver de Guinée dans un hôtel de la place



Dans son allocution, le représentant pays sénior du Centre Carter, Dr Abdalla Bakri Meftuh, souligne que la revue annuelle vise à présenter les résultats des activités réalisées en 2025, et projeter les perspectives pour l’année nouvelle. Il a félicité le leadership du pays dans l’éradication du ver de Guinée et salué les résultats obtenus.



Il a souhaité que les acteurs à divers niveaux puissent maintenir l’élan pour plus de succès. Pour sa part, la représentante de l’OMS au Tchad, Dr Blanche Anya a rappelé que cette revue est une nécessité pour identifier les insuffisances, et trouver les pistes de solutions afin d’éradiquer la maladie qui pèse lourdement depuis des décennies sur les populations rurales.



Elle a ajouté que cette revue est une nécessité stratégique qui offre l’opportunité de partager les succès, analyser les défis rencontrés, identifier les goulots d’étranglement et surtout de trouver ensemble des solutions pour franchir la dernière étape vers l’éradication. L'OMS soutient les efforts du Tchad et ses partenaires, notamment l’engagement politique des autorités tchadiennes à éradiquer la maladie de ver de Guinée.



De son côté, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que l’éradication définitive de la maladie du ver de Guinée est un objectif ambitieux qui ne peut être atteint que par une mobilisation collective et inclusive.



Il a lancé un appel à toutes les compétences disponibles, qu’elles soient nationales ou internationales, à l’engagement des cadres nationaux, de l’expertise technique, de l’appui des partenaires, ainsi que de la participation active des communautés dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de partenariat, afin d’accélérer l’arrêt de la transmission et atteindre l’éradication définitive de cette maladie.



Il a également été question des défis majeurs relatifs au renforcement de la surveillance transfrontalière de la maladie du ver de Guinée, l’extension de la maladie du ver de Guinée chez les animaux sauvages, le renforcement de la multi-sectorialité, dans le cadre de l’approche One Health pour l’accélération de l’arrêt de la transmission de la maladie du ver de Guinée en 2026 et son éradication en 2030, conformément à la feuille de route de l’OMS et la gestion rigoureuse des ressources disponibles et additionnelles dans un contexte socio-économique international défavorable.



Il faut rappeler que pendant deux jours, les experts, techniciens et cadres des différents ministères, des leaders d’opinion et acteurs engagés dans ce combat, vont analyser les activités réalisées pendant un an, et revoir la stratégie pour mieux accentuer l’éradication du ver de Guinée.