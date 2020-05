Tchad - paludisme : des millions de moustiquaires et médicaments seront distribués

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a annoncé vendredi la distribution de 2 022 414 doses de médicaments au courant de la semaine prochaine pour la prise en charge du paludisme.



Les autorités sanitaires prévoient également à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, la distribution de 2 640 638 de tests de diagnostic rapide (TDR) pour le diagnostic du paludisme ; 2 000 000 de doses de prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois pendant la « Chimio-Prévention-Saisonnière/CPS » de juillet à octobre ; et 1 250 000 de doses de traitement préventif chez la femme enceinte.



Plus de 9 000 000 de moustiquaires à longue durée d’action/MILDA sont déjà stockées dans diverses localités pour la campagne de distribution des moustiquaires/CDM de cette année 2020 pour 19 provinces.



1 000 000 de moustiquaires sont disponibles pour les femmes enceintes qui viennent à la Consultation Prénatale/CPN et les enfants de moins d’un an en vaccination.



"Nous ne devons pas occulter le fardeau du paludisme"



"Le paludisme endeuille chaque année des nombreuses familles au Tchad. En cette période de la pandémie de la COVID19, nous ne devons pas occulter de notre esprit le fardeau du paludisme", a déclaré le ministre.



Il a ajouté que "toute la population est encouragée à dormir chaque nuit sous une moustiquaire tout au long de l’année pour éviter la piqure des moustiques, seules vecteur du paludisme."