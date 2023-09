Tchad : pardon et amour du prochain, une initiative de réconciliation dans l’Église Évangélique

Dans le contexte de la crise qui sévit au sein de l'Église évangélique au Tchad, la coordination du jumelage entre l'EET2 Foyer fraternel et l'EET12 de N'Djamena, à travers l'Association des Cadres Laïcs de l'Église Évangélique du Tchad, a organisé un enseignement sur le thème du pardon et de l'amour du prochain, le 09 septembre dernier à Bébédjia.



La mission de l'Association des Cadres Laïcs de l'Église Évangélique du Tchad est d'apporter une aide multiforme à l'Église, aux organisations chrétiennes et à la nation tchadienne.



Dans le résumé du contenu de l'enseignement, le présentateur Dionodji Bodlaire, qui est également pasteur à l'EET2 Foyer fraternel de N'Djamena, a précisé que l'amour et le pardon sont l'émanation de Dieu. Pour y parvenir, il suffit simplement de faire des démarches.



Lors des échanges, il a été retenu que les fidèles favorables au Bureau général de l'Église du Tchad, tout comme ceux en faveur de la Transition, ont la volonté et manifestent le désir de changer leur comportement, et de se considérer tous comme des frères appartenant au Christ.



Le malentendu peut naître d'un petit groupe, mais de même, la solution peut émerger d'une poignée de personnes. L'initiative est à saluer, mais il faut beaucoup de courage pour y parvenir.