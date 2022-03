Tchad : participation au pouvoir, intégration des cadres civils ; les exigences des politico-militaires

Les parties contractantes (CMT, Partis politico-militaires et Alliés) du Tchad, réunies du 13 au 22 mars 2022 à Doha au Qatar à l’invitation du gouvernement de son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani en vue de la préparation du Dialogue national inclusif, sont convenues de la nécessité de parvenir à l’instauration d’une paix pérenne au Tchad. Un projet d’accord a été élaboré.



Les Mouvements politico-militaires et Alliés (MPMA) ont soumis aux discussions à la délégation gouvernementale le projet de propositions ci-dessous au cours du pré-dialogue.



De l’accord qui en résulterait dépendra la participation effective des Mouvements susmentionnés au Dialogue national inclusif prévu pour le 10 mai 2022, indiquent les politico-militaires.



Parmi les propositions, les mouvements demandent l’intégration des cadres civils de retour d’exil dans la fonction publique (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire) pour ceux qui le souhaitent. Ils souhaitent la participation des politico-militaires au pouvoir, à toutes les structures de l’État et aux autres Institutions.



Ils suggèrent de procéder d’un commun accord au Désarmement-Démobilisation-Réinsertion (DDR) des combattants. Les dispositions de réinsertion doivent s’appliquer aussi aux militants civils exilés de retour au Tchad. Ils bénéficieront de l’aide à la création d’entreprises.



Les mouvements signataires sont : ADR, CNR, FACT, FPN, FSR, MPRT, UFCD, UFDD, UFR, CCSMR, FNDJT, RAFAD, ACTUS PRFE, NAR, CNRD, MAR, MJST, MDJT et FPL.