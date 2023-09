Tchad : participation citoyenne accrue au développement local, un défi pour la société civile

L'objectif de cette journée d'échange est d'améliorer la participation citoyenne en faveur d'un développement communal inclusif et durable. De plus, cette journée vise à renforcer les capacités des membres de l'exécutif communal, des conseillers communaux et des organisations de la société civile concernant les outils et mécanismes de participation citoyenne et de suivi budgétaire, ainsi qu'à promouvoir le budget participatif en plaidant pour l'implication de tous les acteurs dans le processus budgétaire afin d'accroître la transparence et la responsabilité, comme l'a souligné Kossouahbe Lidia, Coordinatrice du RFMPST.



Par la suite, la coordinatrice a souligné la responsabilité de chacun dans le processus de développement local, appelant chaque acteur à assumer pleinement ses responsabilités pour favoriser une croissance à tous les niveaux.



Lors de son discours d'ouverture, Myengar Mbaiodel Gedeon, Maire adjoint de la commune du 7ème arrondissement, a invité les participants à être attentifs et coopératifs en ce qui concerne la participation citoyenne. Il a souligné que le débat sur la participation citoyenne se résume à la volonté des autorités communales de collaborer avec la population.