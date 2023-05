Tchad : pas d'argent, les médecins ont célébré le 1er mai dans la tristesse

Dans un communiqué de presse, le syndicat des médecins du Tchad (SYMET) annonce que ses militants "n'ont pas fêté le 1er mai dans la joie".



En cause, plus de 400 médecins en fonction n'ont pas perçu de salaire. "Ils travaillent le ventre vide et sont endettés jusqu'au cou" ou attendent "des mendats de leurs parents", informe le communiqué.



D'autres qui sont intégrés depuis trois ou quatre ans attendent en vain six mois de rappel de salaire conformément au pacte triennal, lequel prévoyait l'apurement avant décembre 2021.



Les primes des médecins ainsi que leurs frais de vacation dans les différentes facultés mêmement, ne sont pas payés.



L'absence d'électricité obligeant les médecins à faire de gros sacrifices renforce cette tristesse.



Pour une transition apaisée, le syndicat exige du gouvernement et des hôpitaux le payement "sans délai" des salaires, rappels et primes de ses membres.



Il demande l'affectation des médecins spécialistes dans les différents CHU comme "assistants hospitaliers".



La société nationale d'électricité est priée quant à elle, "d'épargner les hôpitaux des délestages répétitifs".