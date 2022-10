Tchad : "pas le droit à l'erreur. Soit on fait bien son travail, soit on plie bagage", prévient Adoum Forteye

Dans son discours, le gouverneur entrant a évoqué une mission axée prioritairement sur la sécurité des biens et la quiétude de la population.



"Nous comptons particulièrement sur nos forces de défense et de sécurité sinon aucun développement n'est possible", a-t-il dit. Le gouverneur entrant a appelé la population à une prise de conscience, au sacrifice et au sursaut, en réaction aux récentes violences meurtrières dans le département de Mangalmé.



Il a promis de se mettre rapidement au travail et de réfléchir, avec ses collaborateurs, aux meilleures stratégies pour servir la population. "Personne n'a le droit à l'erreur car notre mission demande à la fois du tact, de la sagesse et de l'engagement", a lancé le gouverneur à l'endroit des responsables administratifs et militaires.



"Je vous dis également de manière sèche : pas d'amateurisme. Soit on fait bien son travail, soit on plie bagage car aucune erreur ne peut être tolérée. Par conséquent, chacun doit s'adapter à cette nouvelle donne et à notre rythme de travail", a conclu Adoum Forteye Amadou.