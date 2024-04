Tchad : passation de commandement à la légion n°20 de gendarmerie du Lac

Après 13 mois de service, le général Mahamat Adam Minawi a cédé le bâton de commandement à son successeur. La cérémonie a commencé avec l'arrivée du général Djimbaye Kam Ndoh qui a passé les troupes en revue avant de rejoindre la tribune. Peu après, il a été rejoint par le gouverneur, le général Saleh Haggar Tidjani, pour l'installation officielle du nouveau commandant.



Lors de la passation, l'adjudant-chef Tchouafené Pambro Justin a officiellement appelé à reconnaître le général Mahamat Djamal Nimir comme le nouveau chef de la légion. Dans son allocution, le général Djimbaye Kam Ndoh a exhorté les officiers, sous-officiers et gendarmes à respecter et suivre les ordres de leur nouveau commandant.



La cérémonie, marquée par la présence de nombreuses autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires, a souligné l'importance de la continuité et du respect de la hiérarchie au sein de la gendarmerie nationale.