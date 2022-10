Tchad : passation de service entre Pahimi Padacké et Saleh Kebzabo.

Le nouveau premier ministre entend rapidement se mettre au travail et engager des consultations pour la formation du gouvernement.



Saleh Kebzabo dit mesurer avec lucidité la responsabilité qui l'incombe de conduire le nouveau gouvernement d'union nationale. Il rappelle que la mission est spécifique : mener le pays vers les premières élections libres et transparentes de l'histoire politique du Tchad.



"Je me suis battu pendant plus de 25 ans pour des élections libres et transparentes. J'en ai l'opportunité aujourd'hui et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le Tchad soit enfin un État exemplaire sur les questions de paix et de démocratie", dit-il.