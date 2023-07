Tchad : passation de service entre le chef de station sortant et entrant de l'ONAMA à Mao

Lors de l'installation du nouveau chef de la station ONAMA à Mao, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a réaffirmé le soutien de l'administration provinciale à la nouvelle équipe et a invité l'ONAMA Mao à jouer pleinement son rôle et à accorder la priorité aux activités du secteur public.



De son côté, le nouveau chef de la station, Ahmat Malloum Daouda, s'est engagé à relever le défi et a invité ses collaborateurs proches à une collaboration étroite, tout en exprimant sa gratitude envers son prédécesseur pour les activités accomplies.