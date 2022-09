Tchad : pénurie de gaz butane, le CNT interpelle le gouvernement

Depuis plusieurs mois, le gaz butane se fait de plus en plus rare sur le marché. Le gouvernement est interpellé à résoudre très rapidement cette pénurie.



L’obtention du gaz butane pour la cuisson est devenue un véritable calvaire, et impacte négativement sur la vie des populations. Pour Kabadi, il est observé une longue file d’attente sur les lieux de vente du gaz.



De même, l’on assiste à des interminables courses des populations transportant des bouteilles de gaz, parfois à moto, vélo, où derrière les véhicules de transport, pour obtenir cette énergie devenue très rare sur le marché national.



« Le Conseil national de transition invite le gouvernement à résoudre très rapidement cette situation du gaz butane, afin de rendre ce produit de première nécessité disponible et accessible à tous ».



Il complète à ce sujet, la cherté de la vie en déplorant la situation. « En dépit des multiples interpellations, les prix des denrées de première nécessité continuent toujours à connaître une hausse vertigineuse », dit-il.



Pour lui, cette spéculation sans justification de certains opérateurs économiques véreux, exige une réponse vigoureuse de la part du gouvernement, pour permettre à tous les citoyens, un accès équitable aux produits de première nécessité.