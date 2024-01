Tchad : pénurie de gynécologues, un autre défi humanitaire pour le pays

La tenue du 17ème congrès de la Société Africaine des Gynécologues Obstétriciens (SAGO) à N'Djamena marque un tournant significatif pour le Tchad.



Au-delà de l'honneur national, cette rencontre souligne de manière poignante, l'urgence de la question de la santé maternelle dans le pays.



Le Tchad, bien que cinquième économie de la CEMAC, avec un PIB estimé à 11 milliards d'euros en 2022, se trouve dans une situation sociale précaire. Il occupe la 187ème place sur 189 en termes d'indice de développement humain. Le pays accueille pour la première fois le congrès de la SAGO. Cet événement majeur, axé sur la réduction des décès maternels, revêt une importance particulière dans le contexte tchadien.



Alors que les objectifs de développement durable guident les discussions, l'édition de cette année offre au Tchad une opportunité unique de partager des expériences cruciales pour améliorer les soins gynécologiques et obstétricaux.



Fondée en 2003, l'Association Tchadienne des Gynécologues Obstétriciens s'engage à améliorer la qualité des soins dans le domaine, à travers une harmonisation et une vulgarisation des pratiques. Ces efforts résonnent avec les objectifs du congrès, soulignant la nécessité de partenariats et d'initiatives locales pour combler les lacunes existantes.



Défis, indignation et plaidoyer

Au cœur du désert tchadien, l'hôpital de Mao, dans la province du Kanem, se trouve confronté à des défis monumentaux. Avec un seul gynécologue, pour une population de 500 000 habitants, les situations d'urgence, telles que les ruptures utérines et les hémorragies, deviennent le lot quotidien.



Les ressources limitées et l'absence d'ambulances opérationnelles mettent en lumière l'ampleur de la crise. Dans la région du Mayo Kebbi Ouest, le directeur de l'hôpital de Pala dénonce le manque criard de gynécologues. Dans une région vaste, l'absence d'un spécialiste compromet la prise en charge des femmes, en particulier pour des problématiques telles que la stérilité.



La pénurie de gynécologues au Tchad est un cri d'alarme. Malgré une économie encourageante, les défis sociaux persistent et sont combinés à des problèmes sécuritaires qui accentuent l'urgence d'une action internationale. Alors que le budget de la santé a enregistré une augmentation significative en 2022, l'appel à combler le vide en ressources médicales demeure impératif pour assurer un avenir plus sain aux femmes tchadiennes.