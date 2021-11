Tchad : père de famille tué par son fils à Bongor, que s'est-il passé ?

La scène de crime est atroce. Au sol d'une chambre, sur une natte et à côté d'une moustiquaire, gît le corps d'un père de famille lardé de nombreux coups de couteau, le vêtement déchiré. Le crime crapuleux a été commis le 10 novembre à Bongor au quartier Djoh-Bongor.



Les motivations de l'auteur sont inconnues. Il est présenté tantôt comme un déséquilibré mental, tantôt comme un individu sous l'emprise de stupéfiants.



Selon le témoignage d'un habitant du quartier, le crime crapuleux a eu lieu autour de 16 heures, non loin du lycée moderne. "Le papa baignait dans son sang. Lorsque les femmes ont découvert le corps, elles sont sorties en pleurant, affirmant que quelqu'un a poignardé le père de plus de 50 coups de couteau et a pris fuite en ramassant ses affaires", explique un jeune du quartier.



Aussitôt, trois jeunes du quartier sont montés sur une moto et ont pourchassé l'auteur en direction du côté Est du lycée. "Il a tenté de nous faire du mal. Grâce à notre vigilance et avec l'intervention du chef de quartier, on a pu le maitriser. On l'a ramené et on a appelé les forces de l'ordre", affirme l'un des auteurs de l'interpellation de l'auteur des faits.



"C'est insupportable. Comment comprendre qu'un jeune tue son père d'une cinquantaine de coups de couteau ? C'est insupportable", s'indigne un habitant du quartier.



Le voisinage estime que le jeune était drogué. Les autorités se sont rendues sur les lieux du drame pour constater les faits.