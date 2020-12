Tchad : plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour le respect des droits des détenus

À l'occasion de la Journée des droits de l’homme qui est célébrée chaque 10 décembre, un plaidoyer a été initié pour la prise en compte et la satisfaction effective des besoins élémentaires des couches les plus vulnérables de la population dans un Etat de droit et démocratique pendant et après la pandémie de COVID-19, y compris les besoins des personnes détenues.



Le plaidoyer est à l'initiative de la Fédération Internationale des Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT), en partenariat avec l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, section du Tchad (ACAT-Tchad). Il s'est déroulé autour d'une table-ronde dans les locaux de Fm Liberté à N'Djamena.