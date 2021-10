Tchad : plaidoyer de l'UNAPHT pour le respect des droits des personnes handicapées

Par des exemples concrets ont été relevés les manquements, les omissions et les cas de violations des droits dont font l'objet les personnes handicapées du Tchad.



Le président de l'UNAPHT, Djimnayel Robkedi, a rappelé que le Tchad a ratifié la CRDPH et a pris l'engagement de respecter et faire respecter les droits des personnes handicapées tant du point de vue des textes qu'il aura édicté que dans les actes de la vie pratique. "Il est du devoir de notre pays de rendre inclusives les différentes activités afin de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement et sereinement de leurs droits comme tout autre citoyen", selon lui.



La représentante du haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Flaminia Minelli, a salué l'initiative d'avoir constitué un réseau pour évaluer les niveaux de mise en œuvre de la convention de façon plus profonde et efficace.