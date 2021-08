Tchad : plaidoyer de la GIZ pour le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation

LA GIZ (coopération allemande) a tenu mardi au Ledger Plaza, une réunion du comité national de pilotage dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT). La réunion vise notamment à faire un plaidoyer aux partenaires techniques et financiers.



Le projet PRCPT est cofinancé par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Il est mis en oeuvre par la GIZ.



Ce programme a pour but d'oeuvrer pour la sécurité alimentaire, le renforcement de la résilience de la population et la cohabitation pacifique, selon Adeline Cartier, coordinatrice par intérim du portefeuille de la GIZ au Tchad.



Le chef de section développement rural et sécurité alimentaire de la délégation de l’Union européenne au Tchad, Didier Carton, a expliqué que le projet est un programme novateur de développement porté par l’Union européenne et l’Allemagne pour plus de 28 millions d’euros dont 22 millions sont financés par le fonds fiduciaire de l’Union Européenne.