Tchad : plaidoyer en faveur de la santé sexuelle et reproductive

L'association tchadienne pour le bien être familial (ASTBEF), en partenariat avec le programme Britannique WISH (Women Integrated Sexual Health) pour la sexualité intégrée à la santé de la femme, a organisé du 1er au 4 octobre au CEFOD, un atelier d’évaluation des membres de la coalition pour le plaidoyer en matière de la santé sexuelle et reproductive.



L'atelier a permis le renforcement de capacité des participants, notamment dans la maitrise des outils d’évolution, et la dynamisation de la coalition en matière de la santé sexuelle et de reproduction.



Pendant quatre jours de formation, les participants se sont familiarisés avec les outils d'évaluation. Ils sont désormais en mesure de mettre en application ces outils lorsqu'ils mènent leurs activités, a indiqué Yacoub Kadi, coordinateur du projet WISH.



Un certain nombre de recommandations ont été formulées par les participants pour améliorer le travail de la coalition, afin d'atteindre leur objectif. Il est notamment recommandé de permettre à d'autres organisations qui présentent un intérêt dans le domaine de la santé de la reproduction et qui disposent d'une certaine influence dans le milieu associatif, d'intégrer l'association.



Les participants ont également appelé à multiplier les rencontres d'échanges entre les membres, sachant que la question de la santé sexuelle et reproductive est une question multi-sectorielle.