Tchad : plan d'action pour soulager la souffrance des populations affectées à l'Est

Cette réunion périodique avec les parties prenantes permet d'évaluer les actions en cours sur le terrain et de planifier de nouvelles initiatives pour soulager la souffrance des réfugiés, des retournés et de la population locale. Une attention particulière a été accordée au suivi de la campagne de vaccination contre la rougeole.



Le recrutement des ressources humaines en santé a également été abordé, avec l'implication nécessaire des délégations provinciales pour éviter toute mauvaise pratique préjudiciable à la population. Le secrétaire général a invité la coordination de la nutrition à prendre en charge l'urgence du dépistage nutritionnel actif chez les enfants dans les trois provinces touchées par l'afflux de réfugiés.



Par ailleurs, le manque de médicaments essentiels et d'intrants nutritionnels a été mentionné, et il a été demandé à la direction de la surveillance épidémiologique et au COUSP de renforcer le système d'alerte précoce et de réponse rapide, avec l'appui technique et financier de l'OMS, pour faire face aux éventuelles épidémies.



Les participants ont émis des recommandations aux Incident Managers du MSPP et de l'OMS, les invitant à poursuivre la supervision sur le terrain et à élaborer des plans opérationnels d'activités prioritaires pour les six prochains mois dans toutes les provinces concernées.