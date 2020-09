Tchad : plan d’urgence électricité, le président préconise « toutes les possibilités de financements »

Le chef de l'État Idriss Déby a enjoint lundi le ministre en charge de l'énergie à mettre en oeuvre continûment le plan d'urgence d'accès à l'électricité 2021-2023 en « faisant usage de toutes les possibilités de financements publics et privés, bilatéraux et multilatéraux dans le respect des critères gouvernant la dette dans notre pays. »







De manière spécifique, le Gouvernement doit : promouvoir les énergies vertes par des partenariats publics-privés, poursuivre la réforme de la SNE et mobiliser davantage de ressources publiques et privées en vue de la réalisation de projets nécessaires à la production au transport, à la transformation et à la distribution de l'électricité.







Il doit également favoriser l'émergence d'une véritable industrie des énergies renouvelables en facilitant l'implantation du Tchad de grandes capacités de production d'équipements destinés à la production d'énergies vertes ; et promouvoir et développer des solutions d'accès à l'énergie au profit de l'industrialisation et la transformation des matières premières.







Jeudi, une convention de financement d’un projet d’installation d’énergies renouvelables d’une capacité de 30 mégawatts a été signée entre le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, sa collègue de l’Energie, Mme. Ramatou Mahamat Outouin et le Directeur Général du Groupe Kair, Marc Galinier.







Le 23 avril dernier, un comité d’orientation stratégique a été mis en place afin de réfléchir et proposer des solutions à court et moyen termes pour renforcer l’accès à l’électricité. Le président de la République a émis le souhait qu’avant la prochaine canicule de 2021, le problème de l’énergie soit réglé au moins dans les grands centres.







Fin juillet, la ministre de l’Energie, Ramatou Mahamat Houtoin, a indiqué que des actions d’envergure vont se multiplier pour relever le taux d’accès qui est de moins de 7% à 30%, au moins dans les 30 années qui vont suivre.