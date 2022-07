Tchad : plus de 1000 candidats composent la 2nd série du baccalauréat à Pala

Ce centre regroupe les candidats admissibles des centres de Bissi-Mafou, de Lamé, de Torrock et de Pala.



Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, a encouragé les candidats à se faire confiance et à travailler dans la sérénité.



Les candidats qui sont à la recherche du précieux sésame sont issus des séries littéraires et scientifiques.