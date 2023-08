Tchad : plus de 200 jeunes formés pour "combattre la haine et la manipulation politique"

La coordinatrice, Fatimé Boukar Kousei, a souligné l'importance de sensibiliser les communautés aux méfaits de la guerre et d'éduquer sur l'importance de la paix et de la cohésion pacifique. Elle a déclaré que "VIVONS TOUS ENSEMBLE" considère la paix comme un esprit qui magnifie l'âme à accorder un traitement préférentiel à autrui et à souhaiter le bonheur social pour son épanouissement.



La plate-forme "VIVONS TOUS ENSEMBLE" est convaincue que prôner la paix est un devoir et une obligation sociale et républicaine. Elle met ainsi en avant la promotion de la paix, du vivre-ensemble et de la cohabitation pacifique comme son cheval de bataille.



Cet atelier de formation marque une nouvelle étape pour les jeunes porteurs de paix des 10 communes des arrondissements. La mise en place récente de cette plate-forme promet de renforcer l'activité citoyenne des participants dans leurs arrondissements respectifs. L'objectif est clair : faire face aux discours de la haine et de la manipulation politique pour un Tchad plus uni et harmonieux.