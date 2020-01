Tchad : plus de 325.000 visiteurs au Festival Dary, "un impact positif"

L'Office national de la promotion du tourisme, de la culture et de l'artisanat (ONPTA) a immortalisé jeudi la deuxième édition du Festival Dary au cours d'une cérémonie de remise d'attestations aux différents participants.



L'évènement a eu lieu au Radisson Blu, en présence de la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Mme. Madeleine Alingué et du coordonateur général de l'ONPTA, Abakar Rozzi Teguil.



La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, président du comité d'organisation du Festival Dary, Mme. Madeleine Alingué, a remis des attestations de reconnaissance à des entreprises, des artisans et aux sponsors qui ont participé physiquement, moralement, techniquement et financièrement durant les 15 jours d'activités.



La cérémonie a permis d'encourager et de remercier les partenaires techniques et financiers pour leur participation à la deuxième édition du Festival.



"Le festival Dary a eu un impact positif, il a valorisé la diversité culturelle du Tchad. Toutes les 23 provinces du pays ont participé à ce festival sur une seule plateforme à la Place de la Nation de N'Djamena et ont montré aux enfants, aux jeunes et aux plus vieux l'image du Tchad à travers la diversité culturelle", a déclaré la ministre Madeleine Alingué.



Elle a adressé ses félicitations et remerciements aux entreprises et sponsors qui ont apporté leur soutien afin que "cette richesse tchadienne puisse être révélée et que la fierté et la dignité tchadienne puisses être reconnues."



Durant les 15 jours du Festival, plus de 325.000 visiteurs ont été accueillis à la Place de la nation, tandis que plus de 1 million de personnes ont participé dans le monde à travers les médias. 43 entreprises se sont installées sur le site avec différents produits et plus de 60 petits commerçants et restaurateurs étaient présents.