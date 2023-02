Tchad : plus de 40 arrestations dans une opération du GMIP contre les orpailleurs clandestins au Batha

Au cours de l'action, plus de 40 individus suspects ont été arrêtés, avec un important matériel d'orpaillage et trois véhicules Toyota 4×4 saisis. Le GMIP a souligné que son objectif était de traquer les orpailleurs illégaux qui s'installent anarchiquement dans la zone aurifère de Tchaga et provoquent des affrontements meurtriers. Le chef de mission, le Com GIMP 1er Adjoint Colonel Mahamat Nour, a ajouté que le GIMP continuera à mener des opérations similaires dans la province du Batha et le Guera, sur une distance de 300 à 400 kilomètres.



Le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon, a salué l'action menée par le GMIP dans la zone aurifère de Tchaga. Il a également mis en garde tous ceux qui s'aventureront sur les sites aurifères de la province sans autorisation du Ministère des Mines, en précisant que ces personnes connaîtront le même sort que les orpailleurs clandestins.