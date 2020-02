Tchad : plus de 50 morts et 38 blessés dans l'affrontement au Nord (bilan provisoire)

L'armée tchadienne affirme, dans un bilan provisoire, avoir abattu plus de 50 éléments du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR), au cours de l'affrontement qui a eu lieu mercredi matin au Tibesti, au Nord du Tchad.



38 rebelles sont blessés et 14 véhicules ont été détruits ou récupérés, selon un haut gradé de l'état-major général des armées tchadiennes.



Cette source indique que l'armée tchadienne a mis en déroute les rebelles du CCMSR et continue son opération de ratissage dans la zone.