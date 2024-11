Tchad : plus de 500 mendiants étrangers rapatriés dans leurs pays d'origine

Le Comité interministériel chargé de l’identification, du retrait et de la prise en charge des mendiants tchadiens et étrangers, dirigé par le contrôleur général de Police Benguela Guidjinga, a procédé le mercredi 13 novembre 2024, au rapatriement de 504 mendiants étrangers, informe le ministère de la Sécurité publique.



Cette opération s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités visant à redonner un nouveau visage à la ville de N’Djamena, et à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans tout le pays. Les mendiants étrangers identifiés ont été rapatriés vers leurs pays d'origine, grâce à des moyens de transport adaptés, mis à disposition pour l’occasion.



Par ailleurs, 187 autres mendiants étrangers, disposant de cartes consulaires, et exerçant des activités commerciales régulières, ont été pris en charge par leurs ambassades respectives, a précisé le président du Comité, Benguela Guidjinga.



À ce jour, 592 mendiants, étrangers et nationaux, restent sur le site où ils reçoivent une prise en charge complète assurée par le Comité interministériel, qui veille particulièrement à leur santé. Les opérations de retrait se poursuivent, en accord avec les objectifs et les directives strictes émises par les plus hautes autorités de l'État.