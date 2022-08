Tchad : plusieurs blessés graves dans un accident de la route près de Bao

Logone Occidental - 10 occupants d'un véhicule transportant des marchandises ont été grièvement blessés ce 2 août sur la route menant au site pétrolier de Mangara, vers le marché hebdomadaire de Bao, dans le département de Gueni, ont rapporté des témoins.



Le véhicule s'est subitement renversé en pleine route tandis que l'une de ses roues s'est déboitée lors du choc. L'état des routes et la surcharge du véhicule seraient les causes de l'accident.



L'état des victimes est critique, rapporte un motocycliste. Parmi les occupants évacués à l'hôpital de Krim Krim, chef-lieu du département de Gueni, trois personnes étaient dans la cabine avec le conducteur tandis que six autres personnes étaient remorquées à l'arrière.